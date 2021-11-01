Sigarayı bıraktı, 4 yılda topladığı 38 bin lirayı öğrencilere harcadı 4 yıl önce sigarayı bıraktı, topladığı sigara parasını öğrencilere yemek fişi alarak harcadı

Elazığ’da yaşayan Yunus Saylan, 4 yıl önce sigarayı bırakmasının ardından topladığı 38 bin lirayı üniversiteli öğrencilere yemek fişi alıp dağıtırken, şehitler için de mevlit okuttu.

Elazığ’da yaşayan iki çocuk babası Yunus Saylan, 18 yıl boyunca içtiği sigarayı 4 yıl önce bırakmaya karar verdi. Bıraktığı sigara paralarını da biriktirmeye başlayan Saylan, 4 buçuk yılda biriktirdiği 38 bin lirayı Fırat Üniversitesine gelerek burada okuyan öğrencilere yemek fişi alarak dağıtmaya başladı. Öte yandan biriktirdiği paralarla üniversitenin rektörlük kampüsü içerisinde bulunan Murad Camisinde şehitler, Paşa Saylan ve hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için mevlit okutarak cami çıkışında lokum dağıttı.



"Sigarayı bıraktım, topladığım paraları öğrencilere yemek fişi aldım"

Sigarayı bıraktığını ve topladığım parayla 10 bin öğrenciye yemek fişi dağıttığını, şehitler için de mevlit okuttuğunu kaydeden Saylan, "Sigara sağlığa zararlı olduğu için sigarayı bıraktım. Bunun herkese örnek olması lazım. Bu dar günde pandemi döneminde bunlara ihtiyacımız var. 18 yıl sigara içtim 4 buçuk yıldır sigarayı bırakmışım. Oradan biriken para ile mevlit ve öğrencilere yemek bursu veriyoruz. Toplamda 38 bin lira para biriktirdim. 10 ay boyunca şehitlerimize ve öğrencilerimize yemek fişi vereceğiz. Üniversiteli öğrencilerimiz 18 yaşında hepsi sigara içiyor. Bizde onların sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bazen onlara ben 18 sene içtim bana bir faydası olmadı inşallah onlar da sigarayı bırakacaklar. Şehitlerimiz olmasa biz böyle rahat olamazdık. Allah hepsini rahmet eylesin. 10 bin tane yemek fişi dağıtacağız toplamda" dedi.

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