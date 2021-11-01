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Aracın motoruna sıkışan yavru kedi, 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı

İHA

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi, 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı

Elazığ’da bir hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, tamir atölyesinde 2 saat süren operasyon sonrası çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek isterken aracının motor kısmından ses geldiğini fark eden bir vatandaş, yaptığı inceleme sonrası motor kısmında yavru bir kedi olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile kediyi kurtarmaya çalışan vatandaş başarılı olamayınca kedinin zarar görmemesi için çekici çağırarak aracını tamir atölyesini götürdü.
Atölyede, motor aksamının alt tarafına sıkışan kediyi kurtarmak için yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma ile sıkışan kedi, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi yeniden doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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