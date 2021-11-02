Elazığ aşılamada sarıya döndü, maviyi istiyor



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada hesabında, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65´in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti" paylaşımını yaptı. Elazığlılar aşılarını olmamış veya tüm dozlarını yaptırmamış kişileri aşı olmaya davet ederek, mavi kategoriye geçmek istediklerini söyledi.

Elazığ'da da koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in geçilmesiyle Elazığ, haritada sarı renkli kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65´in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım" ifadelerini kullandı. Elazığlı vatandaşlar da aşılarını olmamış veya tüm dozlarını yaptırmamış kişileri aşı olmaya davet etti.

Vatandaşlardan Demet Özcan, Elazığ'ın turuncudan sarı renge dönmesinin güzel bir olay olduğunu belirterek, "Biraz daha dikkat edelim, mesafemizi koruyalım, aşılarımızı olalım. Bununla alakalı hepimiz hassasiyet gösterirsek bu illetten kurtuluruz. Hepimiz eski günlerdeki gibi eğleniriz, kısıtlamalarımız kalkar. En azından bütün kurallara uyarsak, aşılarımızı olursak milletçe ve şehirce daha rahat ederiz. En azından yaşlılarımız, gençlerimiz, kronik hastalıkları olanların da sağlığını korumuş oluruz" dedi.

'SARIYA GEÇTİK AMA MAVİYİ İSTİYORUZ'

Serkan Sancar ise, "Elazığ olarak sarı renge geçtik ama maviyi istiyoruz. Nüfusun yüzde 90'ının da aşılanmasını istiyorum ve aşının ilköğretime kadar inmesini talep ediyorum. Aşımı geç oldum. Tedirginlik, tereddüt vardı. İlk aylarda sosyal medyada dönen cümleler korku saldı ama değilmiş. Bir günlük kol ağrısı oldu, o da 12 saat bile sürmedi ve aşı olduktan sonraki süreç daha güzel. En azından bir güven veriyor. Koronavirüs gelse bile beni koruyacak bir şeyim var artık. Grip aşısı gibi. Her yıl bizden öncekilerde de para karşılığı yapılan bir şeydi. Bu da yok, bedavadan aşımızı olduk. İkinci dozumuzu olduk. Devlet "bu yetersiz üçüncüyü olun" derse onu da oluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-02 13:23:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.