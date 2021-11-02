Murat öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN, (Elazı), (DHA) ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ilkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30), kullandığı otomobil takla attı. Kazada, Balanur yaşamını yitirdi.
Kaza, Elazığ-Karakoçan kara yolunda sabah saatlerinde medana geldi. İlkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Başyurt köyü civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Balanur olay yerinde hayatı kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevkedildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Balanur'un cenazesi otopsi için Elâzığ Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel Şengezer
2021-11-02 13:38:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.