Gökmen Yıldıran antrenman sahası çimlendirildi

Çimleri sararan ve toprak saha haline dönüşen Elazığspor Tesisleri Gökmen Yıldıran antrenman sahasında yapılan çalışmaların ardından, saha yeniden yemyeşil bir hal aldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’un kulüp tesislerinde yer alan Gökmen Yıldıran antrenman sahasının sararan ve kullanılmaz hale gelen zemini, yeniden çimlendirildi. Bir yandan maddi problemlerle boğuşan ve bir yandan da sportif açıdan mücadelesine devam eden Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu, tesis içinde bakım ve onarım işlerini bitirdikten sonra Gökmen Yıldıran antrenman sahasını da yeniledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyum yetkilisi Mustafa Atagün'ün özverili çalışmalarıyla uzun süredir atıl durumda olan Gökmen Yıldıran antrenman sahası yeniden kullanılabilir duruma geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.