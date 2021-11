Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan zanlı hakim karşısına çıktı

Elazığ’da geçtiğimiz nisan ayında kız arkadaşını barakada 10 bıçak darbesi ile öldürmekten yargılanan hakim karşısına çıktı.

Olay, 8 Nisan saat 16.30 sularında merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokaktaki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana gelmişti. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C., arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi’yi vücudundaki bıçak darbeleri ile yerde yatarken gördü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı Salih Yılmaz C.’nin duruşması Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülerek devam etti. Duruşmaya sanık Salih Yılmaz C. SEGBİS üzerinden, maktul Emine Fulya Akçelebi’nin annesi ve babası ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık Salih Yılmaz C., "Ben kimseyi zorla veya alkol içerek oraya götürmedim. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Ben katil değilim. Karara diyeceğim bir şey yok, mütalaayı kabul etmiyorum kasten öldürmedim. İstem dışı bir anda oldu Emine’nin ölümünden dolayı çok pişmanım bunlardan dolayı tedavi görmeye başladım. Vicdanen rahat değilim cezaevinde olmaktansa keşke ben ölseydim" dedi.

Savcı mütalaasında Salih Yılmaz C.’nin 'çocuğun kasten öldürülmesi' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Heyet eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

