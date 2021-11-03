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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da futbol saha komiseri alımı yapılacak

İHA

Elazığ’da futbol saha komiseri alımı yapılacak

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 20212022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserler alacak.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Elazığ Şubesi, saha komiseri alımı gerçekleştirecek. TFSKD Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "25 yaş ve üzeri lise veya üstü diplomalı baybayan arkadaşlar saha komiseri olabilmek için başvuru yapabilirler” dedi.
Müracaatların TFSKD Elazığ Şubesine yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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