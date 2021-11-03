Eurocup Women: Uni Gyor: 77 - Elazığ İl Özel İdare: 65

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Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan’da karşılaştığı Uni Gyor’e 7765 mağlup oldu.

University Hall Of Gyor’de oynanan maça iyi başlayan Macar takımı ilk periyodu 2317 öne tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 4340’lık üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü eline alan Uni Gyor, çeyreği 6051 önde geçti. Son periyotta farkı artıran Macar takımı salondan 7765’lik galibiyetle ayrıldı.

4. maç sonunda 3. yenilgisini alan Elazığ İl Özel İdare, gruptan çıkma şansını iyice zora soktu.

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