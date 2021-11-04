Jandarmadan ‘çocukların suçtan korunma yöntemleri’ etkinliği

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca, Altınçevre Ortaokulunda eğitim gören 83 öğrenciye kadın astsubaylar tarafından ‘çocukların suçtan korunma yöntemleri’ konulu eğitim verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik çocukların suçtan korunma yöntemleri anlatıldı. Etkinlikte ayrıca bilgilendirme yapan personelce, öğrencilere jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

Bilgilendirmeden memnun kalan öğretmenler ve öğrenciler jandarma personeline teşekkür etti.

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