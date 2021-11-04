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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat’tan organ bağışı çağrısı

İHA

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat’tan organ bağışı çağrısı

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Türkiye'de 30 bin hastanın acil organ nakli beklediğini belirterek, vatandaşları organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.
Bu yıl içerisinde sadece bölgede 2 bin 17 hastanın organ nakli beklediğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, organ bağışının yaygınlaştırılması ve bu bilincin gelişmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından her yıl 39 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı Haftasının düzenlendiğini söyledi. Prof. Dr. Polat, “Bunun amacı organ bağışının önemini vurgulamak ve vatandaşlarımızı organ bağışına teşvik etmektir. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizlerde bu konuda bilinç oluşturmak üzere her yıl 39 Kasım Organ Bağış Haftasını çeşitli etkinliklerle öne çıkardık. Ancak son iki yıldır korona virüs pandemisinden dolayı bu haftayı online ve görsel medya araçlarıyla düzenlemekteyiz. Haliyle buna bağlı olarak organ bağışı ve nakillerinde düşüş yaşanmaktadır. Bakanlığımız verilerine göre ülkemizde binlerce hasta organ yetmezliği nedeniyle organ nakli beklemekte, hatta bu hastalardan 30 bini ise acil statüsünde kayıtlı bulunan ve nakil bekleyen hastalardır. 20202021 yılları arasında tedavileri sadece organ nakli ile mümkün 5 bin 973 vatandaşımız, çeşitli hastalıklardan dolayı nakil beklerken hayatını kaybetmiştir. İlimiz genelinde 463 vatandaşımız diyaliz hastası olarak haftanın 2 veya 3 günü diyaliz cihazlarına bağlı olarak yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu durum hem hastalarımız hem yakınları için son derece zorlu bir yaşam şekli olarak karşımıza çıkarken, ülkemiz için de sağlıklı ve çalışan insan gücü bakımından önemli bir kayıptır” dedi.

"2021’de, 13 beyin ölümüne karşılık 3 kişiden organ alındı"
2021 yılında Elazığ’da 13 beyin ölümüne karşılık sadece 3 kişiden organ alındığını vurgulayan Prof. Dr. Polat, “İlimizde 2019 yılında 9 böbrek, 37 kornea nakli yapılırken, 2020 yılında sadece 6 kornea nakli yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde ise şimdiye kadar 4 canlı böbrek, 14 kornea nakli gerçekleştirilmiştir. Bir düşüşün yaşandığını açık şekilde görmekteyiz. Burada vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerde organlarınızı bağışlayın, organlarınız yaşamın kıyısında hayata tutunmak isteyen kişilerde hayat bulsun, onlarda yaşamaya devam etsin. Artık ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, kornea, karaciğer, ince bağırsak, pankreas, yüz ve saçlı deri gibi doku ve organ nakilleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Ülkemizde 2020 yılında 2 bin 499 böbrek, bin 320 karaciğer, 21 kalp, 11 akciğer, 1 pankreas, 1 çift kol i ve 1 rahim nakli ameliyatı gerçekleşmiştir. Yine burada görüldüğü gibi en çok bağışlanan ve en çok yapılan nakil ameliyatı ile böbrek ilk sırada yer almaktadır. Böbrek ve karaciğer nakilleri hasta yakınlarının ya da gönüllülerin bağışları ile yapılabilirken, pek çok başka organ bağışında, beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden faydalanılmaktadır. Bunun için toplumun bilinçlenmesi ve kişinin ölümünün ardından organlarının kullanılmasına rıza gösterdiğine dair bir rıza belgesi imzalaması veya bu vefatı durumunda yasal vasisi olan yakınına organlarını bağışladığını bildirmesi yeterlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. Daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için, bizlerin de vatandaşlık görevi olarak üstümüze düşeni yapıp bağışçı olmamız gerekir. Böylece bekleyen hastalara umut olabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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