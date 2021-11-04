Elazığ'da bir mahalle diken üstünde Rögarın altından geçen doğalgaz sızıntısının kaynağı tespit edilemedi, küçük bir kıvılcım alevleri yükseltiyor

Elazığ’ın merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde vatandaşlar, rögarın altındaki sızıntı nedeni ile paniğe kapıldı. Bölgede 3 gündür devam eden sızıntının kaynağı tespit edilemezken, mahalle sakinleri ekiplerin çalışmalarda yetersiz kaldığını belirterek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan doğalgaz sızıntılarından oluşan gaz rögar kapaklarının altından yangına sebep oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangınlara müdahale etti. Kentin doğalgaz ihtiyacını karşılayan AKSA Doğalgaz ekipleri, sızıntının kaynağını tespit edemezken, mahalle sakinleri çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.



"Rögarlara kibrit çaksan hemen yanıyor"

Çıkan yangınla ilgili konuşan Hicret Mahallesi muhtarı Murat Gülbasan, Elazığ’da bulunan doğalgaz ekiplerinin yetersiz kaldığını, çıkan sızıntının nedenini bugün de bulamazlarsa durumu valiliğe bildireceklerini söyledi. Gülbasan, "Burada 3 gündür çalışma var. Buradan ana hat geçiyor. Herhalde ana hat rögarlara bir sızıntı vermiş. Vatandaşların da bilmeyerek attığı sigara sonucu rögar yanınca itfaiyeye ve doğal gaz yetkililerine haber verdik. O günden beri doğalgaz ekipleri burada çalışıyorlar ve halen daha sızıntının nerede olduğunu bulamamışlar. O sokakta bulunanlar biraz tedirgin oldu. Çalışıyorlar, umarım bugün bulurlar ama daha tespit edemediler. Rögarların yanında kibrit çaksan hemen yanıyor. Bu iş tehlikeli, eğer bugün halletmeseler vali ile görüşüp daha Ankara veya başka yerden ekip talep edeceğiz. Demek ki buradaki yetkililer tecrübeli değiller. Çünkü 3 gündür buradalar ve bulamadılar” dedi.

Kentin doğalgaz ihtiyacını karşılayan AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Resul Korkmaz ise, "Bölgedeki tüm hatlar inceleniyor. Alevlerin kaynağı doğalgaz mı başka bir şey mi diye arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.

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