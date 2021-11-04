Elazığ'da ekipler, doğal gaz kaçağını bulmaya çalışıyor



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da zaman zaman rögar kapağının altından çıkan alevlerin doğal gaz kaçağından kaynaklandığı, fakat kaçağın yerinin tespit edilemediği belirtildi. Doğalgaz firmasının bakım mühendisi Kemal Elban, "Gazı keserek ilerliyoruz. Şu anda belli bir kısma hapsetmiş durumdayız. Muhtemelen bugün arızayı gidermiş olacağız" dedi.

Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alevler tedirginliğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye giden doğal gaz firmasının ekipleri, çalışma başlattı. Bölgeyi şeritle kapatarak önlem alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Mahalle muhtarı Gülbasan, 3 gündür aralıklarla çıkan alevlere doğal gaz sızıntısının neden olduğunu belirterek, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından, doğal gaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor. 3 gündür yanıyor, yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri, aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

'ARIZANIN NEDENİ 3´ÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN ZARAR VERİLMESİ'

Doğalgaz firmasının bakım mühendisi Kemal Elban ise, "Ekiplerimizce buraya geldik ve alt yapıda ölçümlerimizi aldık. İlk gün olaya müdahale ettik. Dün ise olayı biraz daha genişletip hatlarımızı bölerek ve test alarak düşüşün nerede yaşandığını, nerede sıkıntı olduğuna gazı keserek ilerliyoruz. Şu anda belli bir kısma hapsetmiş durumdayız. Muhtemelen bugün arızayı gidermiş olacağız. Arızanın oluş sebebi ise üçüncü şahıslar tarafından zamanında hatta hasar verilmesi ve giderek büyümesi. Çünkü bu hatta 4 bar basınç var, bundan dolayı kaçak meydana geldi. Buradan da en yakın PTT ve kanalizasyon menhollerine dağıldı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-04 14:40:11



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