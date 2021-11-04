Karakoçan’da 3 katlı ilçe kütüphanesi hizmete açıldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karakoçan Belediyesi işbirliği ile yapılan 3 katlı kütüphane hizmete girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karakoçan Belediyesi işbirliği ile yapılan 3 katlı ilçe kütüphanesi yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Ortak çalışma alanları, çocuk bölümü, yetişkin bölümü, kitap ödünç verme bölümü, konferans salonu ile hizmet verecek olan ilçe kütüphanesi, öğrencilerin sessiz ortamda ders çalışmasına olanak sağlarken, modern görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

Hizmete giren kütüphanenin öğrencilerin ders çalışmasına uygun bir ortam olduğunu ifade eden Karakoçan Halk Kütüphanesi Müdürü Elvan Yeğen, "Karakoçan Halk Kütüphanesi, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve çocukları ile tüm halkına açıktır. Özellikle öğrencilerin kış aylarında sıcak ve sessiz ortamda ders çalışmaları için çok önemli ve uygun bir ortam. Hafta içi ve cumartesi günü sabah 9.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet vermekteyiz. Öğrenci kardeşlerimiz evlerinde ders çalışacak uygun ortamları yoksa okul çıkışlarında her zaman kütüphanemize bekliyoruz. Mezun olan sınavlara hazırlanan tüm kardeşlerimizi, halkımızı kütüphanemize bekliyoruz ” dedi.

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