Elazığ’da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı

Fırat Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen Araştırma Görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.