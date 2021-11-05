Elazığspor, Tokat yolcusu

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Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde şut ve duran top organizasyonları çalışan bordobeyazlılar, bugün öğleden sonra karayoluyla Tokat’a geçecek. Konaklayacağı otele yerleşecek Elazığspor kafilesi, pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ’a dönecek.

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