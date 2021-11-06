Elazığ'da 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın eve düzenlediği operasyonda, 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kuyulu köyünde oturan Z.B. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör makinası, 139 kilo tütün, 14 bin 400 dolu makaron, 57 bin 400 boş makaron, 30 sökülmüş bandrol ve 340 boş sigara paketi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-06 13:50:07
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