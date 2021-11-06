Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha’yı sünnet düğününde il protokolü yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis’i sünnet düğününde il protokolü yalnız bırakmazken, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar da kirvesi oldu.

Elazığ’da yaşayan ve göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözünde görme yetisini kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi yürütülen 7 yaşındaki Taha Sis’in sünnet düğünü yapıldı. Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) tarafından Kültür Park'ta düzenlenen sünnet düğününe Vali Ömer Toraman, AK Parti Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Milletvekili Ağar da Taha’nın kirvesi oldu. Çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin yapıldığı düğünde minik Taha doyasıya eğlendi.

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