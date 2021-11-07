MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz”

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz”

Türkiye’de son 40 yıldır terörle karşı karşıya olduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Son 5 yılın içerisinde 15 Temmuz’dan bu güne kadar ciddi şekilde teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz. 10 bin PKK militanı dağdaydı. Dün sordum sayı 158’e düştü” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ programları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Elazığ’a geldi. Bir otelde partililerle bir araya gelen Yıldırım, siyasetçinin sorumluluğu ve vebalinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, “Siyasetçinin verdiği karara göre ülke şekillenecektir. Önü açılacak, tıkanacak, problemin içerisine girecektir. Vebali çok olan bir meşeliğin mensubuyuz. Önümüzdeki günlerde nelerin geleceğini bilmiyoruz. Sağlık bakanımız burada depremi bırakıp gitti. Daha sonra hep yaşadık, pandeminin ne olduğunu gördük. Salgının ne olduğunu, insanımızın nasıl öldüğünü gördük. 2 yıldır da pandeminin gölgesi altında yaşıyoruz. Okullarımızı, fabrikalarımızı kapattık, üretimi durdurduk vatandaşı evimize kilitledik. Uzun süre açtık geri kapattık. Hastalığı kontrol altına alalım diye yaptık. Bu tüm dünyada böyleydi. Türkiye sağlık altyapısı ile birlikte dünyada yüz akı ile bu husustan çıktı. Maalesef aşılamada hız düştü. Bizim isteğimiz aşı kampanyasına desteğinizi isteyeceğim. Biz aşı kampanyasında ne kadar zirve yaparsak bu hastalığı kontrol altına alırız” dedi.
Bir ülkenin güvenliğinin önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, “MHP’nin siyasetinde birinci önceliği güvenliktir. Güvenlik olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde ticaret, yatırım, özgürlükler olmaz. Irak’ta hangisinin fikir hürriyeti vardır. Suriye’de hangisinin güvenliği söz konusudur. Türkiye’de son 40 yıldır terörle karşı karşıyayız. Son 5 yılın içerisinde 15 Temmuz’dan bu güne kadar ciddi şekilde teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz. 10 bin PKK militanı dağdaydı. Dün sordum sayı 158’e düştü” diye konuştu.

"Tezkereye CHP ve HDP hayır dedi"
Meclisin düşüncesinin, tavrının düşmana destek vereceğini ya da moralini bozacağını aktaran Yıldırım, “Bundan 15 gün önce TBMM’ye bir tezkere geldi. Tezkerenin özelliği son 4 yıldır gelen tezkeredir. Irak’ın kuzeyine ve Suriye’ye Türk askerinin gidip girebilmesi, operasyon yapabilmesini kapsayan tezkere. Bu tezkereye yıllar yılı HDP hayır demiş. Ama bu tezkereye bu sefer CHP de hayır dedi. Gerekçesi tezkerenin içerisindeki yabancı askerlerin Türkiye’de konuşlanmasıydı. Bu DHKPC ile ilgili uluslararası operasyonlar için konulmuştur. Aynı cümle 2019’da da, 2020’de de vardı. O zaman hiç sesleri çıkmadı. Şimdi tezkereye CHP ve HDP hayır dedi. Tezkere geçti. Bu tavır cephede bulunan Mehmetçiğe ne yaptı, morallerini bozdu. Bitirmek üzere olduğu teröristleri Mecliste bildiği HDP destekliyordu ama arkasından yüzde 25 oya sahip CHP de ona destek verdi. PKK’lı ne yaptı, sevindi. Hepsi zil taktı oynadı. Niye, Türkiye’de kendilerinin arkasında yüzde 35’lik bir destek buldu. CHP Atatürk’ün partisidir. Yakıştı mı, yakışmadı. Ben bugüne kadar CHP’yi Kanal İstanbul’dan dolayı hiç eleştirmedim. Kanal İstanbul’a karşı olabilirsin, falanca köprünün yapılmasına da karşı olabilirsin. Tüneli de beğenmezsin. Bunların hepsi anlaşılır. Önemli olan dış politikadır. Bu dış politikada siyasetçilerin bir olması gerekir. Ülke insanının bir olması gerekir” dedi.

"Akdeniz’in mutlak hakimi Türkiye’dir"
"Biz Fransa’ya selamla gidemezdik" diyen Yıldırım, "Fransa, 'Türkiye bizi dövdü, gemimizi batırıyor' diye NATO’ya şikayet etti. Almanların biz gazetesi bir manşet attı. Dünyanın en büyük SİHA savaşları dünyada oldu. SİHA savaşlarının meydan muhaberesinin mutlak galibi Türkiye’dir. Milli Savunma Bakanımız 'İninde bulur vururuz' dedi, sesleri kesildi. Çünkü senin öyle bir gücün var. Libya'daki savaşın mutlak galibi Türkiye. O savaşta hiçbir tabanca almadı, mermi istemedi. Yanımızda Katar vardı. Yalnız başına yedi düveli yıktı, ortasına oturdu. Akdeniz’in mutlak hakimi Türkiye’dir. Türkiye’ye kimse bir şey yapamaz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'a ilk kez gelen öğrenciler Harput'u gezdi
YEREL HABERLER Elazığ'a ilk kez gelen öğrenciler Harput'u gezdi
Elazığ'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha’yı sünnet düğününde il protokolü yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği ...
Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma ...
Elazığ'da araştırma görevlisi, terör örgütü propagandasından tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da araştırma görevlisi, terör örgütü ...
Elazığ’da “Lezzet Şöleni Projesi”nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da “Lezzet Şöleni Projesi”nin tanıtımı yapıldı
Genç kıza 6 yıl boyunca tacizde bulunan şahıs 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Genç kıza 6 yıl boyunca tacizde bulunan şahıs 30 yıl ...
Elazığ'da 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele ...
Aşırı terlemeye botokslu çözüm
YEREL HABERLER Aşırı terlemeye botokslu çözüm
Yolcu kılığına giren jandarma ekipleri, minibüs ve otobüslerde denetim yaptı
YEREL HABERLER Yolcu kılığına giren jandarma ekipleri, minibüs ve ...
Elazığ’da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ...
93 yıllık fırında yapılan ekmekler il dışına gönderiliyor Elazığ Kapalı Çarşı’da bulunan fırın bir asıra merdiven dayadı
YEREL HABERLER 93 yıllık fırında yapılan ekmekler il dışına ...
Koruma altında bulunan Anadolu semenderi Elazığ'da görüntülendi
YEREL HABERLER Koruma altında bulunan Anadolu semenderi Elazığ'da ...
Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler
YEREL HABERLER Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler
Çatıdan düşerek felç kalan baba yardım bekliyor
YEREL HABERLER Çatıdan düşerek felç kalan baba yardım bekliyor
Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı
Yanlışlıkla arkadaşını öldüren zanlı ve 2 garson adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yanlışlıkla arkadaşını öldüren zanlı ve 2 garson ...
Rögar kapağından çıkan aleve sebep olan gaz kaçağı giderildi
YEREL HABERLER Rögar kapağından çıkan aleve sebep olan gaz kaçağı ...
Garsonlarla tartıştı, silahlanıp mekana geri geldi, yanlışlıkla arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Garsonlarla tartıştı, silahlanıp mekana geri geldi, ...
Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma ...
Elazığspor, Tokat yolcusu
YEREL HABERLER Elazığspor, Tokat yolcusu
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ’dan 3 isim katıldı
YEREL HABERLER Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ’dan 3 ...
Elazığ'da araştırma görevlisine 'terör örgütü propagandası' gözaltısı
YEREL HABERLER Elazığ'da araştırma görevlisine 'terör örgütü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.