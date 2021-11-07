Elazığ'da ‘altın yaprakların’ sonbahar güzelliği

Türkiye'de aroması ve kalitesiyle ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Elazığ'ın 20 bin nüfuslu Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor. Malatya ve Mersin’den sonra yılda 70 bin tona kadar kayısı üretiminin gerçekleştirildiği ilçede yağışların henüz etkili olmaması nedeniyle ağaçlar sonbaharın renklerini koruyor. Yeşil ve sarının birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen bahçeler görenleri güzelliği ile etkiliyor. Yöre sakinlerinin ‘sarı altın’ olarak adlandırdıkları ağaçlardaki renk cümbüşü drone ile havadan da görüntülendi.



“Sonbahardayız, kayısı ağaçları altın gibiler”

Kayısı bahçelerinin sonbaharda görenlere güzel görseller sunduğunu ifade eden yöre sakinlerinden Cahit Adsız, “Sonbahardayız, kayısı ağaçları altın gibiler. Kayısı bu sene iyiydi ve bayağı para etti. Şu anda da yaprakları dökülüyor. Görseli çok güzel. Kayısıya sarı altın diyoruz, zannedersem adını da bu sonbahar ayından almış. Şu an güzel bir manzara var” dedi.

Sarı altın dedikleri bahçelerin ilçeye ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Allattin Karakol ise, “ Görüldüğü üzere manzara çok güzel. Her mevsimin kendine özgü bir güzelliği var ama sonbahar ayı bambaşka güzeldir. İnsanlar gelip kayısı ağaçlarının dibinde fotoğraf çekiniyor. Görüntüsünü çok seviyor, beğeniyorlar. İlçemize bir başka güzellik kazandırıyor” şeklinde konuştu.

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