TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 - Yomraspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’un 11. haftasında HD Elazığ Karakoçan, sahasında Yomraspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, İlker Ayten xx, Recep İlker Kor xx
Elazığ Karakoçan: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, Ahmet Fatih Uzun x (Hüseyin dk. 46 x), İlhan Aslanoğlu xx, Ekrem Sütçü xx, Eren Çinkılınç xx, Kaan Güdü xx, Furkan Yiğit x (Muhammed Furkan dk. 46 x)
Yomraspor: Furkan Taş xx, Mehmetcan Köse xx, Muhammed Enes Doğan xx, Erhan Şengül xx, Şenol Özyurt xx, Yüksel Şişman xx (Ahmet Hakan dk. 77), Fatih Taşdelen xx, Kadir Bakırtaş xx, Furkan Yıldırım xx, Taha Tunç x (Mert dk. 62 x), Batuhan Kayıkcı xx (Berkcan dk. 88 ?)
Gol: Fatih (dk. 90+4) (Yomraspor)
Sarı Kartlar: Şeyhmus Abdulkadir, Cuma Ali (Elazığ Karakoçan), Taha, Erhan, Batuhan, Mert (Yomraspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.