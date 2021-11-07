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Elazığ’da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Elazığ’da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığÇemişgezek karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Üngüzek (62) idaresindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 23 LV 449 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Üngüzek ve eşi Sevgi Üngüzek (65) olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Karı kocanın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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