Elazığ'da jandarma, kanserle savaşan minik kahramanları ağırladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanserle savaşan çocukları ağırladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı onkoloji tedavisi gören minik savaşçılara moral vermek amacıyla çocukları komutanlığa etti. Çocuklar ve aileleri İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Çocukları protokol salonunda ağırlayan Albay Yıldız, miniklere çeşitli hediyeler verdi. Ardından İl Jandarma Komutanlığını gezen çocuklar ve aileleri jandarmanın özel eğitimli köpeklerinin yaptığı gösterileri izleyerek köpeklerle oynadı.

Doyasıya eğlene çocuklar, ilerde jandarmada yer almak istediklerini belirterek ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.