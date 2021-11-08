TVF 2. Lig: Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol: 3 - Yeni Mardin: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı Yeni Mardin’i 30 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, 15. Grup’un ikinci haftasında konuk ettiği Yeni Mardin takımını 30 yenerek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasını bay olarak geçen MaviBeyazlılar, ilk maçında ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler; 253, 255 ve 256 şeklinde sonuçlandı. Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol, sezonun 3. haftasında Lice Gençlik’e konuk olacak.
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