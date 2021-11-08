Elazığ’ın yüzünü Yolspor güldürdü

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta yer alan Elazığ takımlarından Yolspor, 2. haftayı galibiyetle tamamlarken, Fırat Üniversitesi GSK ve Kovancılarspor mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Elazığ takımları, 2. hafta maçlarına hafta sonu çıktı. Kovancılarspor, Bingöl Şehir Stadı’nda karşılaştığı 12 Bingölspor'la 10 mağlup oldu.

Elazığ Yolspor, saha ve seyircisi önünde Bingöl Karlıova Yıldırımspor ile karşı karşıya geldi. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı Elazığ ekibi 60’lık skorla kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Sezonun ilk haftasında Elazığ derbisinde Yolspor’u 10 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Fırat Üniversitesi ise 2. haftada Diyarbakır’da sahne aldı. Çınar Stadı’nda oynanan maçta Çınar Stadı’na 20 yenilen D. Fırat Üniversitesi, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.