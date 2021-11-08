Elazığ 1. Amatör Küme’de 2. hafta maçları tamamlandı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2. hafta geride kaldı. Filelerin 8 maçta 42 kez havalandığı haftada yine iki müsabaka hükmen galibiyetlerle sona erdi. Haftanın en farklı galibiyetine Adaletspor’u 91 yenen Baskil Şafakspor imza attı. Alınan sonuçlar şöyle; Yeni Mahallespor 23 Hicret Gençlikspor. Elazığ Adaletspor 19 Baskil Şafakspor. Şekerspor 24 Elazığ İl Özel İdarespor. Sivricespor 20 Tayfunspor. Karakoçangücü 03 Elazığ Üsküdar (Hükmen). Abdullahpaşaspor 03 Sanayi Sitespor. Dsispor 42 Beyhan Belediyespor. Arıcakspor 12 Aksaray Gençlikspor. Karakoçan 1985 34 Maliyespor. Paluspor 30 Sürsürüspor (Hükmen).
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.