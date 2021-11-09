Elazığ il protokolünden 'BiHareketineBakarHayat' kampanyasına destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ il protokolü 'BiHareketineBakarHayat' kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

Vali Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında can kurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyasına destek verdi.

#BiHareketineBakarHayat etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda “Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli Trafik bir hareketine bakar” ifadelerini kullanılarak emniyet kemerleri takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.