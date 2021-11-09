Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol Takımı, lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 2220 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 5. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, konuk ettiği lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 2220 yenildi. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 98 önde kapatan Elazığ ekibi, ikinci yarıda rakibinin sayılarına engel olamadı ve parkeden 2220 mağlup ayrıldı.

Elazığ deplasmanından lider olarak dönen Mersin Büyükşehir Belediyespor’da Burcu Özdemir, Hatice Güler ve Yanick Baniomo kaydettikleri 5’er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ SYSK’da Gizem Dilek’in 7 golü mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.