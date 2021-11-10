Elazığ'da tutuklanan araştırma görevlisi tahliye edildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından itiraz üzerine tahliye edildi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından açığa alındı. Daha sonra emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kutum, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Kutum'un avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine ara karar verildi. Kutum'un tahliye edildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-10 13:22:48



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