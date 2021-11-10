Basketbolda şampiyon EBUAŞ

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20212022 U18 Erkekler Basketbol Lig müsabakaları sona erdi. Elazığ’da 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda tüm maçlarını kazanan Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü şampiyon oldu.

Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü U18 Basketbol Takımı final maçında Elazığ Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen müsabakada rakibini 6663 mağlup eden Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Oynanan final karşılaşması sonrasında kupa töreni düzenlendi. Kupasına kavuşan Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü sporcuları şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. U18 Erkekler Basketbol Lig müsabakaları sonrası şampiyonluğa ulaşan mavibeyazlı takım ocak ayında düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Elazığ'ı temsil edecek.

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