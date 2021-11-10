Elazığ Basketbol Kulübü, Betül Güleç’i kadrosuna kattı

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Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü kadrosuna bir takviye daha yaptı.

21 Kasım tarihinde başlayacak lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Basketbol Spor Kulübü son olarak Urla Belediyesi'nde forma giyen tecrübeli oyuncu Betül Güleç'i kadrosuna kattı. Daha önce Mersin Üniversitesi, Mersin Kurtuluş, Alanya, Ata Spor, Nazilli, Düzce, Mersin Büyükşehir gibi takımlarında formasını giyen Betül Güleç 4 ve 5 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

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