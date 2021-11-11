Elazığ’da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Elazığ'ın Palu İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Bu kapsamda Palu Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri ile hastane personelleri katıldı. Senaryo gereği UMKE ekipleri 2 yaralıya müdahale etti. İlk müdahale sonrası yaralılar tahliye edilerek olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi ve en yakın hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Yine dumana maruz kalan bir hasta ise, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren UMKE yetkilisi Samet Ramazan Koçoğlu, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün talimatı ile Palu Devlet Hastanesinde hastane afet planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatla, gerek hastanemiz, gerekse idari ve sağlık personelimizin olası bir afet durumunda yapmaları gerekenler tekrarlanmıştır. Durum değerlendirilmesi yapılmış, eksiklikler giderilmiş ve farkındalık oluşturulmuştur” dedi.

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