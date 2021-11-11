Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HD Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak Samsun’a gitti.

TFF 3. Lig 2. Grubun 12. haftasında Çarşambaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Samsun’a gitti. Sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğlen sonu karayoluyla Samsun’a giden mavibeyazlı ekipte kart cezaları bulunan Ahmet Can Arık ile Şeyhmus Abdulkadir Aksu kadroda yer almadı. 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçın son çalışmasını Samsun’da yapacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, maçtan sonra yine karayoluyla Elazığ’a dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.