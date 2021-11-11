Elazığspor - Hendekspor maç biletleri satışta

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Elazığspor Kulübü, Hendekspor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, biletler Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında oynanacak olan Elazığspor Hendekspor maçı biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında yine değişikliğe gidilmedi ve 10 liradan satışa sunuldu. 14 Kasım Pazar günü saat 13.00'da Doğukent Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Store'den satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumu'ndan hem de Elazığspor Store'den satışa devam edilecek.

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