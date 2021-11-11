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Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu; hedef 2 milyon 297 bin

DHA

Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu; hedef 2 milyon 297 bin


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında yapılan fidan dikme etkinliğinde, 23 bin fidan toprakla buluştu. İl genelinde yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin fidanın toprakla buluşması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yılın 11 Kasım günü ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesindeki etkinliğe Vali Ömer Toraman, Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Güngör, kamu kurum personelleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Daha sonra il protokolü tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Etkinlik kapsamında 23 bin fidan dikilirken il genelinde yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin adet fidanın toprakla buluşması hedefleniyor.
Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Güngör, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım gününün milli ağaçlandırma günü olarak kutlanacağı talimatlanmış olup bu yıl da ülke çapında yapılacak bu etkinlik ile öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye bütün kesimlerin, katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla yıl sonuna kadar 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın her birine 3'er adet olmak üzere toplamda 252 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kapsamda da Elazığ ilimizde yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin adet fidanı da toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-11 16:38:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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