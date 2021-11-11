Elazığ'da 10'uncu kattan atlayarak intihar eden Suriyeli Rahaf'ın üzerine düştüğü kişi ameliyata alındı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakarak yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rahaf Muhammed (19) olduğu belirlendi. Genç kızın üzerine düştüğü V.G.'nin ameliyata alındığı bildirildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan Suriye uyruklu Rahaf Muhammed, iddiaya göre, bir süre telefonla konuşup daha sonra kendisini boşluğa bıraktı. Muhammed, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ise kalp masajı yaparak kızı hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı Rahaf Muhammed ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan V.G.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürürken, Rahaf Muhammed'in cep telefonunu incelemeye aldı.

Polis, olayla ilgili başlattığı çalışmayı sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-11 19:05:42



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