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Fırat Üniversitesinde akademik projeleri geliştirme ve proje eğitimi düzenlendi

İHA

Fırat Üniversitesinde akademik projeleri geliştirme ve proje eğitimi düzenlendi

Elazığ Fırat Üniversitesinde eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenciler için akademik becerileri geliştirme ve proje eğitimi düzenlendi.
Fırat Üniversitesi 4 gün boyunca sürecek olan eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenciler için akademik becerileri geliştirme ve proje eğitimi düzenledi. TÜBİTAK 2237A bilimsel eğitim etkinlikleri desteği programı kapsamında düzenlenen programa Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Gömleksiz, proje eğitmenleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Araştırma üniversitesi demek hem daha fazla bütçe, hem de daha fazla kadro almak demek. Hem öğretim elemanı hem de öğretim üyesi bakımından. Eğer biz araştırma üniversitesi içerisine girme başarısı gösterirsek ki buna yakınız. Bu sene aday adayı üniversiteler arasındayız. Kadro noktasında bizim de elimiz rahatlayacak, hocalarımıza sunacağımız imkanlar daha fazla olacak. Bu noktada hep birlikte bir başarı elde edebilirsek, bizi son derece memnun edecektir" dedi.
Programın ardından programda emeği geçenlere Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Gömleksiz tarafından teşekkür belgesi verildi.

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