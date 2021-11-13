Elazığ’da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti Elazığ’da otomobil yan yattı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yan yatan otomobili vatandaşlar kendi imkanlarıyla düzeltti.
Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0036 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yan yatan otomobili çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla düzeltti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.