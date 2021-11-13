Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Terörle Mücadele şubelerinin yaptığı ortak çalışmada; otobüs firması tarafından il merkezindeki kontrol noktalarına araçla girilmeden önce ülkeye kaçak gelen yabancı uyruklu kişilerin indirilip, uygulama noktasından geçilmesinin ardından tekrar bindirildiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen otobüs durdurulurken, personeli ile yabancı uyruklu kişilerin sevkiyatını organize ettiği saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-13 17:01:41



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