Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HEPSİ TUTUKLANDI

Elazığ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, çakarıldıkları mehkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-13 19:38:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.