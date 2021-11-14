TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Hendekspor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Elazığspor, sahasında Hendekspor’la 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Mehmet Saldıraner xx, Yunus Yıldız xx

Elazığspor: Okan Aytekin xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Cihan Canpolat xx, Fırat Ergün xxx (Görkem dk. 83 ?, Eray Berk dk. 88 ?), Selim Enes Özeren x (Ahmet Ertuğrul dk. 66 x), Salih Polatdemir xx, Hasan Ekici xx, İzzet Topatar xx, Ahmet Ormanoğlu xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Abdullah dk. 66 x)

Hendekspor: Bülent Sağlam xx, Hakkı Helvacı xx, Sabri Turgut xx, Yusuf Kaan Kara xx (Mert Meriç dk. 90 ?), Mustafa Kara xxx, Yavuz Alemdar xx (Muhammet Burak dk. 78 x), Burak Ziyattin Altındaş xx, İlkay İşler xx (Emirhan dk. 86 ?), Enes Tok x (Barış dk. 46 x), İskender Can xx, Mustafa Şalış xx

Goller: Fırat (dk. 23) (Elazığspor), Mustafa Kara (dk. 33) (Hendekspor)

Kırmızı kart: Yiğitcan (dk. 87) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Cihan Canpolat, Selim (Elazığspor), Yavuz (Hendekspor)

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