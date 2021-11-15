Marketlerdeki fiyata kızdı, 20 dönümlük sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketlerdeki fiyata kızdı, 20 dönümlük sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

İHA

Marketlerdeki fiyata kızdı, 20 dönümlük sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Elazığ’da marketlerdeki fiyata kızıp tarlasını vatandaşlara açan üretici Fethi Çakmak, 20 bin TL değerinde 7 tonluk sebzeyi ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Tarlasında halen tonlarca sebze olduğunu dile getiren Çakmak, ihtiyaç sahibi herkesi beklediğini söyledi.
Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Fethi Çakmak, Elazığ Pertek yolu kenarında 20 dönüm alan üzerine sebze ekti. İlk hasadını müşterilerine uygun fiyata satan Çakmak, özellikle marketlerde artan fahiş fiyatlardan dolayı tarlasını ücretsiz bir şekilde vatandaşlara açtı. 15 ile 20 bin TL tutarında 7 ton sebzeyi vatandaşlara dağıtmaya başlayan Çakmak, bunu bir gelenek haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşabildiğini belirtti. Vatandaşlar ise kendi bahçesi gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak ücretsiz bir şekilde topluyor. Tarlasında halen tonlarca sebze olduğunu dile getiren Çakmak, ihtiyaç sahibi herkesi beklediğini söyledi.

“Hayır için satmıyorum, toplayıp afiyetle yesinler”
7 tona yakın üründen yaklaşık 20 bin TL kazanabileceği yerde hayır yapmaya karar verdiğini ifade eden 66 yaşındaki çiftçi Fethi Çakmak, “Halkın yararına yapmış olduğumuz bir iş. Şimdiye kadar parayla sebzeleri toplayan halkımıza, katkımız olsun diye para almadan Elazığ halkını toplamalarını duyurduk, duyuruyoruz. İhtiyacı olan kişiler gelsin, toplasın ve götürsün. Biber, domates, patlıcan var. Gelip istedikleri kadar toplayabilir ve ücretsiz bir şekilde götürebilirler. Dönem sonu olduğu için şimdiye kadar parayla aldılar bundan sonra da bedava olarak helal hoş olsun. Yaklaşık 5 ton patlıcan, 3 ton biber var. Bunları toplamış olsam bugünkü fiyatı 15 ile 20 bin TL’yi bulur. Ama hayır için satmıyorum, bütün halka bedava toplamalarını söylüyorum. Toplayıp afiyetle yesinler” dedi.

“Biber, patlıcan, domates ve ne varsa hepsini bedava verdi”
Vatandaşlardan Salih Aslan, “Her şey bedava. Biber, patlıcan, domates ve ne varsa hepsini bedava verdi. Allah, razı olsun. Kendimize topladığımız gibi eşe dosta da topladık. Pazarda bunları almış olsam 150200 TL’den aşağı alamazdım. Ayrıca pazardaki mal bu kadar kaliteli de değil. Elimizle toplamak da bambaşka oluyor. Ağabeyimiz, çektiği emeğin son aşamasını millete böyle dağıtarak hayır yapıyor” dedi.

“Tarla çok güzel, beğendik”
Babasıyla birlikte sebze toplamaya gelen Elif Abay, “Burada biber, patlıcan topluyorum ve domates toplayacağım. Dedem, babam, küçük kardeşim ve iki kuzenimle geldik. Fethi Dayı’nın yanına geldik ve ürünler bedava. Tarla çok güzel, beğendik” diye konuştu.
Elazığ’da her kesimden vatandaşın tarlaya gelip ücretsiz bir şekilde ürün alabildiğini dile getiren vatandaşlardan Alaattin Eken ise, böyle bir hayra vesile olan çiftçiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da İpek Yolu Gençlik Merkezi gönüllülerinden lavanta parkı
YEREL HABERLER Elazığ’da İpek Yolu Gençlik Merkezi gönüllülerinden ...
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Hendekspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Hendekspor: 1
Fırat Üniversitesi’nden tren yolculuğu ve Palu gezisi
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi’nden tren yolculuğu ve Palu gezisi
Arıcak’ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması
YEREL HABERLER Arıcak’ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması
Harput Kalesi'nin tarihi çıkan buluntular ile 2 bin 200 yıl geriye gitti
YEREL HABERLER Harput Kalesi'nin tarihi çıkan buluntular ile 2 bin ...
Elazığ’da aşılama artıyor vaka sayıları düşüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da aşılama artıyor vaka sayıları düşüyor
Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)
Elazığ’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı
Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 1 - Elazığ Yolspor: 1
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 1 - Elazığ ...
Elazığ’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Elazığ’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Elazığ’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti Kedi gibi bacadan girdi, çıkamayınca itfaiye ekipleri duvarı kırıp kurtardı Elazığ’da filmleri aratmayan olay, bacadan giren kişi 1 saatlik operasyonun ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca ...
Kışın su tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Kışın su tüketimine dikkat
Elazığ’da yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti Elazığ’da otomobil yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da yan yatan otomobili vatandaşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.