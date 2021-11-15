Bölgesel Amatör Lig: Fırat Üniversitesi GSK: 3 - Dersimspor: 2

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D. Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 3. haftasında Dersimspor’u 32 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 3. haftasında D. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde karşılaştığı maçta Dersimspor’u 32 mağlup etti.

Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan ve Gaziantep Bölgesi hakemi Ümit Çakır’ın yönettiği maça etkili başlayan Elazığ ekibi 5. dakikada Umutcan Gökdemir’in golüyle 10 öne geçti. 25. dakikada Mehmet Bayram’la durumu 20 yapan bordobeyazlılar, devreyi bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Tunceli ekibi 46’da Furkan Kaygılı’nın golüyle durumu 21 yaptı. 71. dakikada Tarık Ergut’un golüyle skora denge geldi. Maçta son sözü ise 86. dakikada Muhammed Ali Polat söyledi ve Fırat Üniversitesi sahadan 32’lik galibiyetle ayrıldı. 3. hafta sonunda puanını 6’ya çıkaran Elazığ ekibi, 4. haftayı bay olarak geçecek.

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