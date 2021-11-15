Elazığ merkezli 3 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 5 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde, kart kopyalama çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde bulunan ATM’lerde kart kopyalama yöntemiyle vatandaşların hesaplarından para çekildiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Elazığ merkezli olmak üzere İstanbul ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda F.A (38), B.S (29), H.A (40), M.K.E (27) ve F.U.Ç (29) isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama neticesinde, çok sayıda kart kopyalama aparatları, benzinlik ve market alışveriş kartlarından oluşturulmuş çok sayıda sahte banka kartı, dijital materyaller, tam otomatik tabanca, çok sayıda silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmatlar ile narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

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