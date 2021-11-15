Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu: 5 gözaltı (2)

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2 TUTUKLAMA

Elazığ merkezli 3 ilde, ATM'lere 'kart kopyalama' aparatı taktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-15 15:44:52



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