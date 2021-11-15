Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ElazığMalatya karayolu Kömürhan Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACG 554 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.