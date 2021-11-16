Elazığ TSO ve Rize TSO arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı.

Elazığ TSO Konferans Salonunda düzenlenen törenle, Elazığ TSO ile Rize TSO arasında Kardeş Oda protokolü imzalandı. İmza törenine, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile her iki odanın meclis üyeleri katıldı.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Rize ve Elazığ ölçek olarak birbirine benzeyen her iki ilin de kendine göre farkındalıkları olan yapısı var. Kardeş odamız Rize TSO ile odamızın tecrübelerini birleştirerek bundan sonraki süreçte hem ekonomik hem de kültürel işbirlikleri için örnek ve öncü girişimlerle iş dünyamıza ve şehirlerimizin gelişimine katkı sağlayacağımıza inanmaktayım. Hem odalarımızın profesyonelleri hem de yönetimler olarak bu sürecin dosyalarda değil hayatımızın içinde olmasına özen göstermeye gayret edeceğiz” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’da, “Elazığ’a ilk kez geldik. İlin çok zengin olan tarihi birikimi ve yerel zenginliklerini yeni keşfettik. İnanıyorum ki, benim gibi bir çok arkadaşımda ilk geliyorlardır. Oysa Rize ile Elazığ arası 550 kilometre civarında. 56 saatlik mesafede olan iki iliz ancak zenginliklerimizi paylaşabilmiş değiliz. Başkanı dinlerken bu kentin ne kadar derin bir kültüre ve sahip olduğu onlarca değere sahip olduğunu bir kez daha keşfettik. Keza Rize de öyle. Hem turizm hem de Kafkaslara açılan ülkemizin kapısı konumunda. İnşallah bu protokol ile hem ekonomik hem de kültürel işbirliklerimizi Asilhan Başkanın da ifade ettiği gibi dosyalarda bırakmayacağız” diye konuştu.

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