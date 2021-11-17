Terminalde, peynir bidonunda uyuşturucuyla yakalandı

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, otobüs terminalinde, elindeki peynir bidonunda 100 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ele geçirilince gözaltına alınan S.Ç. (31) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şehirler arası otobüs terminalindeki turizm firmasının yolcu otobüsünden elinde peynir bidonlarıyla inen ve hareketleri şüpheli bulunan S.Ç. durduruldu. Bidonlarda yapılan aramada 100 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-17 11:42:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.