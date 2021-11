Başkan Şerifoğulları: “Elazığ Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun yanında yer aldık”

Her daim sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bundan sonraki süreçte de ilimiz sporunu bir adım öteye taşıyabilmek için spora olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Elazığ Belediyesi, kurum ve kuruluşlar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak ayrıca her yaştan insanı spora teşvik etmek amacıyla kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi turnuvası düzenleyecek. 28 Kasım’da başlayacak olan turnuvaya 1265 yaş arasındaki sporcular katılabilecek. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda yapılacak olan karşılaşmalar 3 set üzerinden oynanacak. Her takım rakibiyle 2 tek, 1 çift maç oynayacak. Karşılaşmalar sonunda 3 maç kazanan takım galip gelecek. Turnuvada dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen turnuvada amaçlarının kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun yanında yer aldık. Bundan sonraki süreçte de ilimiz sporunu bir adım öteye taşıyabilmek için spora olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Belediyemiz birçok spor branşında olduğu gibi masa tenisinin de şehrimizde daha iyi konumda olması için gerekli destekleri sunmaktadır. Bu anlamda kurum ve kuruluşlar arasında bu sporu seven ve halen aktif olarak bu sporu yapmak isteyen; ancak pek imkan bulamayan vatandaşlarımıza bu imkanı sağlamak için böyle bir organizasyon tertip etmiş bulunmaktayız. Bu tür organizasyonların kurum ve kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. 28 Kasım tarihinde başlayacak turnuvada yer alacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

