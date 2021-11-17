Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.N. idaresindeki 23 ACG 732 plakalı otomobil ile Ş.Ç. idaresindeki 23 DZ 337 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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