TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0

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TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında HD Elazığ Karakoçan sahasında karşılaştığı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 30 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Gürel Uzuner xxx, Suha Adıyaman xx, Metin Uçar xx

Elazığ Karakoçan: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xxx (Ramazan dk. 86), Oğuzhan Kandemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xxx (Hüseyin dk. 80 ?), Ekrem Sütçü xx (Ahmet Can dk. 80 ?), Muhammed Furkan Özhan xxx, Eren Çinkılınç xx, Ömer Buğdaycı xxx (Furkan dk. 75 xx (Fatih dk. 86 ?)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Ogün Karakaya x, Fatih Gürden x (Berkay dk. 67 x), Emre Baysal x, Alpay Aldemir x (Musa Buğrahan dk. 29 x), Deniz Ataç x (Volkan dk. 46 x), Metehan Andaç Özlü x (Hamza dk. 81 ?), Selim Dedekoç x, Salih Sarıkaya x, Furkan Karabatak x (Burak dk. 81 ?), Caner Yılmaz x, Erhan Gözetlik x

Goller: Ömer Faruk (dk. 40), İlhan (dk. 62), Furkan (dk. 78) (Elazığ Karakoçan)

Kırmızı kart: Emre (dk. 74) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Sarı Kartlar: İlhan (Elazığ Karakoçan), Fatih, Deniz, Metehan Andaç, Ogün, Erhan, Furkan, Salih (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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